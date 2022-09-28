В Кемерове закроют сезонные маршруты

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове перестанут ходить некоторые пригородные автобусы в связи с окончанием дачного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, с 3 октября будут закрыты маршруты: №№ 89аэ, 109, 128а, 124, 131, 142, 146, 148, 152, 161у, 183, 184, 187, 188, 191, 201.

С 10 октября закрываются сезонные маршруты: №№ 71, 89э, 112, 113, 119/125, 123, 130, 135, 140/141, 145, 147, 150, 155/155а , 158/158а , 162, 168, 176, 177/169, 200а, 202, 203.

При этом будет открыт маршрут № 168/169 «ж.д. Вокзал - д. Журавли - д. Тебеньки», а у автобуса № 106 «ж.д. Вокзал - с/з Ягуновский» отменят заезд в с.о. «Мамаевка» в 21.20 от железнодорожного вокзала.