В Кемеровской Госавтоинспекции призвали к осторожности на дорогах из-за ухудшения погодных условий

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ближайшие дни в Кемерове ожидаются дожди, мокрый снег и похолодание, что может привести к возникновению гололедицы. В связи с этим в Кемеровской Госавтоинспекции призвали горожан к осторожности на дорогах.

В ведомстве напомнили, что в сложных погодных условиях водителям необходимо выбирать безопасную скорость, дистанцию и интервал, а также не допускать резких и опасных маневров. Кроме того, при подъезде к пешеходным переходам и остановкам нужно заранее снижать скорость.

Соблюдать дополнительные меры предосторожности необходимо и пешеходам. Прежде чем выходить на проезжую часть, следует убедиться в безопасности перехода и желательно снять капюшоны - они снижают обзор. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящего или движущегося транспорта. Также рекомендуется использовать в одежде и обуви световозвращающие элементы.