В Кузбассе военнослужащие, отправляющиеся в зону проведения СВО, будут обеспечены теплой одеждой

Фото: архив "КП"

Военнослужащие из Кузбасса, отправляющиеся в зону проведения СВО, будут укомплектованы обувью и одеждой. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

По его поручению жителям Кузбасса будут выдавать утепленные сапоги на шнурках, утепленную тельняшку и носки, шапку, балаклаву, перчатки, а также спальник. При этом в будущем список вещей может быть расширен.

Уточняется, что эти вещи получат все военнослужащие без исключения, в том числе те, кто вчера уехал к местам обучения.

Кроме того, сообщается, что за каждой семьей военнослужащего будет закреплен отдельный соцработник.

- Также правительству Кузбасса поставлена задача провести работу с предприятиями на предмет оказания финансовой помощи военнослужащим и социальной поддержки их семей, - сказано в сообщении.