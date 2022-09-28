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Происшествия28 сентября 2022 4:32

На кузбасской трассе загорелся отечественный автомобиль

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

В Кузбассе 27 сентября в 23.46 произошел пожар в частном легковом автомобиле ВАЗ-2199 2003 года выпуска на трассе в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. Подробности происшествия сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что на место выехали огнеборцы. Пожар ликвидировали в 23.54. В результате выгорел моторный отсек.

Предварительная причина пожара - неисправность электрооборудования транспортного средства. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались пять человек и одна единица техники.