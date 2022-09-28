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Общество28 сентября 2022 4:55

В Кузбассе ликвидировали две свалки после вмешательства прокуратуры

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: прокуратура Кузбасса

Фото: прокуратура Кузбасса

В Ижморском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали две несанкционированные свалки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства об отходах и охране окружающей среды, сотрудники прокураторы района обнаружили две свалки бытовых отходов. Прокурор внес главе администрации Ижморского муниципального округа представление, однако мусор в установленный срок так и не был убран. Тогда прокурор обратился в суд с требованием устранить нарушения природоохранного законодательства. Только после этого территорию привели в порядок.