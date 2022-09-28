В Кузбассе 53-летний мужчина травмирован поездом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе накануне 53-летний мужчина травмирован поездом на перегоне Ленинск-Кузнецкий-1-Байкаим. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

В ведомстве отметили, что житель города Ленинск-Кузнецкий находился в состоянии опьянения. Мужчина пересекал железнодорожные пути в не предназначенном для перехода месте перед приближающимся грузовым поездом. Мужчина не отреагировал на звуковой сигнал, который попал машинист локомотива, а затем применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать. Жителя с травмами различной степени тяжести доставили в одну из больниц города Ленинск-Кузнецкий.

Правоохранители направят собранные материалы для проведения дальнейшей процессуальной проверки в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.