В Кузбассе задержали браконьера, застрелившего лося.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении браконьера, застрелившего лося. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
В ведомстве отметили, что инспектор департамента охраны животного мира Кузбасса обратился в полицию. Он рассказал, что в ходе профилактического рейда задержал две самодельные самоходные машины, в которых была обнаружена туша лося.
Правоохранители установили, что 48-летний житель города Березовский произвел незаконный отстрел лося. У мужчины изъяли охотничье ружье ТОЗ. Браконьер совершил преступление в тайге на расстоянии около 20 километров от поселка Барзас. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Браконьеру грозит до пяти лет лишения свободы.