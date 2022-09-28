В Кузбассе задержали браконьера, застрелившего лося. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении браконьера, застрелившего лося. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что инспектор департамента охраны животного мира Кузбасса обратился в полицию. Он рассказал, что в ходе профилактического рейда задержал две самодельные самоходные машины, в которых была обнаружена туша лося.

Правоохранители установили, что 48-летний житель города Березовский произвел незаконный отстрел лося. У мужчины изъяли охотничье ружье ТОЗ. Браконьер совершил преступление в тайге на расстоянии около 20 километров от поселка Барзас. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Браконьеру грозит до пяти лет лишения свободы.