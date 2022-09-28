Приезжают охладиться? Краснодарцы заняли второе место по числу поездок в Сибирь – исследование Tele2

Фото: Tele2.

Мобильный оператор Tele2 на основе больших данных изучил деловую и туристическую активность своих клиентов, приезжавших в сибирские регионы с начала этого года. Более половины всех поездок по Сибири с начала года (56%) приходится на внутренние потоки - путешествия самих сибиряков. Среди жителей остальной России поездки в сибирские регионы оказались наиболее востребованы у абонентов из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Хабаровского края, ХМАО-Югры, Забайкальского края.

Tele2 также составила портрет сибирского путешественника. Его средний возраст - от 35 до 44 лет. Мужчины провели в Сибири больше времени, чем женщины, – 56% от общего количества дней против 44%. Почти пятая часть туристов (19%) брала с собой в путешествия детей. Больше всего гостей приняли три сибирских региона: Новосибирская область (28%), Красноярский край (16%) и Кузбасс (14%).

По сравнению с прошлым годом число поездок осталось практически на прежнем уровне: рост составил всего 3%. По сравнению с 2020 годом, когда действовали серьезные антикоронавирусные ограничения, количество поездок выросло почти в полтора раза – на 48%. При этом значительная часть путешественников, вероятно, оказалась в Сибири проездом, так как 58% гостей не остались ночевать. Те же, кто, судя по длительности пребывания, намеренно ехал в сибирские регионы, в среднем проводили здесь по шесть дней.