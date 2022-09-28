Фото: АПК.

В Кузбассе стартовал Международный форум «Россия - спортивная держава». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, с 28 по 30 сентября в Кемерове, Белове, Новокузнецке, Шерегеше, Прокопьевском муниципальном округе пройдут основные мероприятия форума. В рамках форума запланирована масштабная деловая и спортивная программа.

Гостями Международного форума «Россия - спортивная держава» стали иностранные участники из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Ирака, Бахрейна, Сирии, Пакистана.