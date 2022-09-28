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Происшествия28 сентября 2022 8:21

В Кузбассе наказали мужчину, который пытался дать взятку инспектору ДПС

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителю Кемерова, который пытался дать взятку инспектору ДПС, суд назначил условный срок и штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В марте этого года сотрудники ДПС остановили в Ленинском районе автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина. Водитель захотел договориться, чтобы его не возили на освидетельствование и отпустили без оформления протокола и для этого передал инспектору 20 тысяч рублей. Однако сотрудник ГИБДД отказался от сделки и вызвал следственную группу. В отношении 39-летнего мужчины возбудили уголовные дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу.

Автомобилист со следствием сотрудничал, свою вину признал.

Суд назначил ему три года лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей.