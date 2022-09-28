Кузбассовец отправится в колонию за убийство сына. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 67-летний житель города Белово признан виновным в убийстве сына. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в феврале прошлого года мужчина с 46-летним сыном распивали алкоголь у себя дома. Между родственниками случился словесный конфликт. Они вышли во двор, а там отец взял топор и нанес им несколько ударов сыну. Мужчина скончался на месте от полученных повреждений. Затем пожилой мужчина сообщил супруге по телефону о произошедшем. Женщина вызвала полицию.

Кузбассовца задержали. Он сотрудничал со следствием и признал вину. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.