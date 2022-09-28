В Кузбассе стартовал молодежный форум «Менеджмент и предпринимательство в спорте»

Фото: АПК.

В Кузбассе в рамках X Международного Форума «Россия - спортивная держава» стартовал молодежный форум «Менеджмент и предпринимательство в спорте». Об этом сообщает администрация правительства региона.

С 27 сентября по 1 октября около 400 молодых людей из 58 регионов России и ДНР будут обсуждать важнейшие аспекты развития студенческого, уличного, молодежного спорта, предпринимательства в этих сферах. Для участников форума подготовлена интенсивная программа.

Министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский отметил, что молодежные форумы являются эффективной площадкой по работе с талантливыми молодыми людьми. В рамках таких диалоговых площадок происходит взаимодействие молодежных активистов, институтов гражданского общества и представителей органов власти.