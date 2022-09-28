В больницу Кузбасса поступило новое эндоскопическое оборудование

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В Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского поступило новое эндоскопическое оборудование. Администрация правительства региона сообщает, что оборудование стоимостью свыше 8 млн рублей приобретено в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Кузбасса на 2014-2024 годы».

Современный эндоскопический комплекс в комплекте с видеобронхоскопом и видеоколоноскопом позволяет проводить высокоточные исследования и малотравматичные операции.

Врачи смогут выявить опухолевые новообразования на самых ранних стадиях, проводить точную и оперативную диагностику воспалительных процессов и заболеваний бронхов и толстой кишки, сразу выполнять лечебные процедуры и эндоскопические операции.