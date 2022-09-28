Фото: АПК.

Вторая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Всем бойцам и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка. Проводы мобилизованных жителей Кузбасса прошли у мемориального комплекса Героям-сибирякам.

Сергей Цивилев поблагодарил за героизм и отвагу всех кузбассовцев, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

В ближайшее время глава региона посетит центр обучения и проверит ход военной подготовки и снабжения бойцов Кузбасса.

Напомним, что накануне первая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры.