В Кузбассе задержали буйного пациента скорой помощи, который матерился и провоцировал медиков на драку

Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал пьяного мужчину, который устроил дебош в машине скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице 40 лет ВЛКСМ. Прохожие заметили лежащего около железнодорожных путей мужчину без сознания и вызвали медицинскую бригаду. Прибывшие врачи привели мужчину в чувства, однако тот стал проявлять агрессию: выражаться в адрес работников скорой помощи нецензурной бранью и провоцировать на драку. Медики вызвали росгвардейцев, и те задержали мужчину для выяснения обстоятельств. Дебоширом оказался 42-летний ранее не судимый житель Таштагольского района. Для дальнейшего разбирательства пациента передали сотрудникам полиции.