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Общество29 сентября 2022 2:06

Жительница Кузбасса смогла вселиться в квартиру отца с помощью приставов

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей ФОКИН

В Новокузнецке судебные приставы помогли девушке вселиться в квартиру отца. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Когда у горожанки умер отец, она попыталась вселиться в его квартиру – ведь она была там зарегистрирована. Однако дядя девушки не пустил ее. Тогда она обратилась за помощью к судебным приставам. Специалисты ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. После беседы дядя перестал препятствовать вселению своей племянницы в квартиру.