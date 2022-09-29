Жительница Кузбасса смогла вселиться в квартиру отца с помощью приставов

Фото: архив "КП" Фото: Алексей ФОКИН

В Новокузнецке судебные приставы помогли девушке вселиться в квартиру отца. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Когда у горожанки умер отец, она попыталась вселиться в его квартиру – ведь она была там зарегистрирована. Однако дядя девушки не пустил ее. Тогда она обратилась за помощью к судебным приставам. Специалисты ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. После беседы дядя перестал препятствовать вселению своей племянницы в квартиру.