В Кузбассе мужчина похитил подростка

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанет 46-летний мужчина, похитивший подростка. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

У жителя одного из поселков региона обворовали дом, и он решил, что к краже причастен соседский подросток. Будучи нетрезвым, он подъехал на автомобиле к дому юноши и попросил того сесть в машину, чтобы поговорить. Когда подросток оказался в салоне, мужчина заблокировал двери машины и увез его на окраину деревни. Там он обвинил несовершеннолетнего в краже и потребовал вернуть вещи. При этом мужчина угрожал ребенку физической расправой. Освободили подростка сотрудники полиции, которых вызвала его мать увидев, что сына увозят в неизвестном направлении.

Мужчина со следствием не сотрудничал, свою вину не признал. Однако следствием были собраны доказательства причастности обвиняемого к совершенному преступлению. Сейчас уголовное дело передано в суд.