Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 3:04

Судебные приставы Кузбасса: взыскание долгов с мобилизованных будет приостановлено

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Судебные приставы смогут приостановить дела по взысканию задолженностей с мобилизованных кузбассовцев. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с федеральным законом, исполнительное производство может быть приостановлено в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Военнослужащие смогут подать заявления о приостановлении исполнительных производств непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. Для этого в военкоматах будут работать сотрудники органов принудительного исполнения.