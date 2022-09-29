Судебные приставы Кузбасса: взыскание долгов с мобилизованных будет приостановлено

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Судебные приставы смогут приостановить дела по взысканию задолженностей с мобилизованных кузбассовцев. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с федеральным законом, исполнительное производство может быть приостановлено в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Военнослужащие смогут подать заявления о приостановлении исполнительных производств непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. Для этого в военкоматах будут работать сотрудники органов принудительного исполнения.