В Кемерове трамвай перекрыл две полосы для движения автомобилей

Инцидент произошел на улице Терешковой в районе остановки «ЗХВ». Фото: Екатерина САРДАКОВА

Сегодня утром в Кемерове трамвай сошел с рельсов. Очевидец прислал в редакцию «Комсомолки» фото с места ЧП.

По словам горожанки, инцидент произошел на улице Терешковой в районе остановки «ЗХВ». Трамвай № 1 развернуло, и он перекрыл две полосы для движения автомобилей.

В Кемеровской электротранспортной компании корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что в 10.05 при прохождении стрелочного перевода под вагоном сработала стрелка, в результате чего его развернуло. Сейчас на месте ЧП работают специалисты, они сдвинут вагон на место, и в ближайшее время трамвайное движение на этом участке будет восстановлено.