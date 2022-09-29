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Происшествия29 сентября 2022 3:50

В Кемерове трамвай перекрыл две полосы для движения автомобилей

Анастасия СЕРГЕЕВА
Инцидент произошел на улице Терешковой в районе остановки «ЗХВ».

Инцидент произошел на улице Терешковой в районе остановки «ЗХВ».

Фото: Екатерина САРДАКОВА

Сегодня утром в Кемерове трамвай сошел с рельсов. Очевидец прислал в редакцию «Комсомолки» фото с места ЧП.

По словам горожанки, инцидент произошел на улице Терешковой в районе остановки «ЗХВ». Трамвай № 1 развернуло, и он перекрыл две полосы для движения автомобилей.

В Кемеровской электротранспортной компании корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что в 10.05 при прохождении стрелочного перевода под вагоном сработала стрелка, в результате чего его развернуло. Сейчас на месте ЧП работают специалисты, они сдвинут вагон на место, и в ближайшее время трамвайное движение на этом участке будет восстановлено.