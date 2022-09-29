Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове начала работать горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Военнослужащие, их семьи, а также остальные граждане могут обратиться с вопросами по телефону +7-903-984-53-97.

В мэрии пояснили «Комсомолке», что данная горячая линия наряду с другими, которые уже открыты, это еще один канал для связи с людьми. Работники администрации помогут горожанам решить проблемы или связаться с другими специалистами.

Пока точный график работы горячей линии не публикуется. Он будет определен по итогам первых дней работы - в зависимости от количества поступающих звонков.

Напомним, что также работает горячая линия по частичной мобилизации для жителей всего Кузбасса – звонить надо по номеру 122. За сутки туда поступает в среднем две тысячи звонков.