В кемеровском аэропорту заработал высокоскоростной мобильный интернет МТС

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Оператор развернул в кемеровском международном аэропорту «Алексей Леонов» сеть сотовой связи стандарта LTE. Мобильный интернет на скорости до 150 Мбит/с теперь ловит во всех залах и других помещениях аэровокзала.

Авиапассажиры могут скоротать время в ожидании рейса в соцсетях или за просмотром фильма на смартфоне. Высокая скорость передачи данных позволяет комфортно загружать тяжелый контент и видео даже в 4K качестве. А если путешественники решат использовать свободное время для деловых задач, мобильный интернет поможет поговорить по видеосвязи или поработать в офисных программах. Прибывшие в Кемерово даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут вызвать такси в город через мобильное приложение или в режиме реального времени посмотреть, где едет их автобус.

- В последние годы география полетов из столицы Кузбасса значительно расширилась. И эта тенденция сохраняется: анонсирован новый авиарейс Сочи - Кемерово - Иркутск, который будет выполнятся с ноября. Вслед за увеличением пассажиропотока в партнерстве с аэропортом мы расширяем сеть сотовой связи, чтобы внутри аэровокзала посетители тоже могли «летать» на высоких скоростях, - говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Напомним, новый аэровокзальный комплекс кемеровского международного аэропорта (входит в холдинг «Новапорт») имени кузбассовца Алексея Леонова - первого человека, вышедшего в открытый космос - заработал в мае 2021 года. Благодаря реконструкции пропускная способность воздушной гавани выросла на 130%: с 200 до 460 человек. По данным Росавиации, в прошлом году «Алексей Леонов» принял 564 033 пассажира против 512 900 в допандемийном 2019-м.

Партнерский материал.