В Новокузнецке осудили жителя, который на экскаваторе переехал мужчину

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке к лишению свободы приговорен 40-летний житель, который на экскаваторе переехал мужчину. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в сентябре прошлого года в полицию из лечебного учреждения поступило сообщение о том, что в больницу доставлен житель с тяжелыми повреждениями нижних конечностей. Он рассказал медработникам, что получил травмы во время ремонта автомобиля. Мужчина скончался через месяц после получения травм. Было возбуждено уголовное дело.

Правоохранители нашли мужчину, который доставил пострадавшего в больницу. Им оказался новокузнечанин, являющийся владельцем экскаватора. Полицейские задержали мужчину. Он сообщил, что по просьбе знакомого ремонтировал принадлежавшую тому технику в выходной. Тот отправил владельца за запасным частями, определив причину поломки, а сам решил передвинуть экскаватор на несколько метров. Он услышал крик, проехав 2-3 метра задним ходом, а когда развернул кабину, увидел, что под гусеницей лежит мужчина.

Суд приговорил виновника ДТП к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на два года.