Участники мотопробега «Донбасс - Кузбасс» финишировали в Кемерове

Фото: АПК.

Участники первого в истории мотопробега шахтерской дружбы во главе с Александром «Хирургом» Залдастановым финишировали в Олимпийском парке. Мотоциклистов встречали делегаты Международного форума «Россия - спортивная держава» и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Участники мотопробега «Донбасс - Кузбасс» установили памятный камень с маршрутом следования на территории возле мототрека «Люскус» и заложили сквер «Русский лес» из 70 деревьев.

Здесь же мотоциклисты записали видеообращение к жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, поздравили их с успешным проведением референдума о вхождении в состав России.