В Кузбассе осудили мужчину, который убил знакомого из-за ножа

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Кузбассе житель Междуреченска признан виновным в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина выпивал в гостях у знакомого. Во время застолья хозяин квартиры попросил гостя показать складной нож и, взяв его, стал им размахивать. Владельца оружия это разозлило, он сначала высказал недовольство, а затем забрал нож и ударил им 50-летнего друга несколько раз. После этого нападавший ушел. На следующий день он попросил знакомого сходить в квартиру друга и проповедовать его. Однако хозяин квартиры к этому моменты был уже мертв.

Обвиняемый мужчина со следствием сотрудничал, свою вину признал, но частично (меньшее количество ударов).

Суд назначил ему 7,5 лет колонии строгого режима.