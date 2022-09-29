Губернатор Кузбасса открыл парк Олимпийской славы в Кемерове

Фото: АПК.

В рамках Десятого юбилейного Международного форума «Россия - спортивная держава» губернатор Сергей Цивилев принял участие в открытии парка Олимпийской славы в Кемерове.

- Парк Олимпийской славы - это уникальная площадка, на которой сосредоточены самые современные спортивные объекты. На одной территории находятся два многофункциональных спортивных комплекса - ледовый дворец «Кузбасс» и «Кузбасс-Арена», где можно заниматься почти всеми олимпийскими видами спорта, Московская площадь - самая большая в нашем регионе, вместимостью до 100 тысяч человек и новая набережная Томи. Уверен, новый парк станет одним из лучших мест прогулок жителей, - сказал Сергей Цивилев.

Глава региона и российские чемпионы Олимпийских игр высадили в новом парке аллею сибирских кедров. В рамках Форума в Кемерове открылся первый в мире фиджитал-центр. В церемонии открытия по видеосвязи принял участие заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.