Новокузнецк вошел в число лидеров Всероссийской экологической акции

Фото: администрация г.Новокузнецка

27 городов, 15 субъектов РФ и сотни тысяч жителей выбрали альтернативный способ передвижения в рамках акции «Выбираю чистый воздух» (ходьба, бег, велосипед, самокат, ролики, скейтборд и прочее).

Для участия необходимо было фиксировать маршруты с указанием пройденного количества километров в постах и выкладывать в социальные сети с хештегом #Выбираючистыйвоздух.

Масштабный проект реализовывался с 1 июня по 22 сентября 2022 года при поддержке проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды Росси. Его целью было снижение выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива, а также вовлечение населения в реализацию проекта «Чистый воздух».

Городами-лидерами по итогам акции были признаны Липецк, Новокузнецк и Череповец. Их жители совместными усилиями альтернативно преодолели соответственно 248 769, 243 456 и 218 765 километров.

Кроме того, в номинации за наибольший вклад в акцию первое место было присуждено Ирине Савиной, возглавляющей комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации южной столицы Кузбасса. Как она рассказала, ее личный рекорд дня составил 14 пройденных пешком километров, а стандартно в день удается проходить по пять-семь километров.

Активность участников акции, которые, выбрав альтернативный способ передвижения, обеспечили 869 123 «чистых» километров, превзошли все ожидания организаторов. В связи с чем было принято решение присвоить мероприятию ежегодный статус.

Напомним, что основной целью федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» является кардинальное снижение выбросов опасных загрязняющих веществ. Сейчас в 12 крупных промышленных центрах России, в том числе в Новокузнецке, проводится масштабная экологическая модернизация промышленных объектов, общественный транспорт становится более экологичным, частные домовладения переводят с угля на газ или электричество, закрывают устаревшие котельные.

Уже сейчас в результате принятых мер удалось снизить выбросы опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта более чем на 150 тысяч тонн.

В 2023 году федеральный проект «Чистый воздух» пополнится еще 29 городами, и среди них будет Кемерово.