В центре Кемерова ограничат парковку из-за праздника, посвященного Дню учителя

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

30 сентября в Кемерове пройдет праздник «Сердце отдаю детям», посвященный Международному Дню учителя. В связи с этим в центре города будет временно ограничена парковка транспорта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торжественное мероприятие состоится в Государственной филармонии Кузбасса. На праздник приедут ветераны педагогического труда, победители конкурсов профессионального мастерства и педагоги, достигшие высоких результатов в работе. Лучшим учителям будут вручены награды.

В связи с проведением праздника будет временна запрещена остановка и стоянка транспорта по улице Красной (от проспекта Советского до здания № 7 по улице Ермака). Ограничения будут действовать с 20.00 четверга, 29 сентября, до 17.00 пятницы, 30 сентября.