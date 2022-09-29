В кемеровской Лесной Поляне загорелась иномарка

Скрин: vk.com/incident_kuzbass.

В Кемерове 29 сентября в 1.35 загорелся автомобиль Kia Rio 2008 года выпуска в жилом районе Лесная Поляна. Очевидцы опубликовали кадры в соцсети. Подробности происшествия сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что пожар случился в автомобиле на Осеннем бульваре. Иномарка горела открытым пламенем на момент прибытия первого подразделения. В результате выгорел моторный отсек и салон.

Пожар ликвидировали в 1.48. Предварительная причина возгорания - неисправность электрооборудования транспортного средства. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались пять человек и одна единица техники.