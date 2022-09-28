Сергей Цивилев подписал соглашения о сотрудничестве Кузбасса с пятью спортивными федерациями России

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В рамках Международного форума «Россия - спортивная держава» губернатор Сергей Цивилев заключил соглашения о сотрудничестве с Федерациями тяжелой атлетики, парашютного спорта, тайского бокса-муайтай, плавания и Союзом конькобежцев России.

- Международный форум «Россия - спортивная держава» - главное спортивное событие в нашей стране. Более 5 тысяч человек из 15 стран собрались в Кузбассе, чтобы обсудить актуальные вопросы развития спортивной отрасли. Здесь принимаются конкретные решения и заключаются договоры о партнерстве. Подписанные нами сегодня соглашения с федерациями предусматривают взаимное стремление в развитии различных видов спорта, а также проведение на базе спортивных сооружений региона тренировочных сборов и соревнований самого высокого уровня. Для этого в Кузбассе подготовлена вся необходимая инфраструктура, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Кроме того, в рамках деловой программы форума региональный центр спортивных сооружений Кузбасса и Национальный спортивный телеканал (Матч ТВ) заключили договор о трансляции на платформах канала важнейших событий II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые будут проходить в Кузбассе в феврале следующего года. Также соглашением предусмотрена реализация совместных проектов, направленных на развитие и популяризацию детского спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.