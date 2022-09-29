Лучшие кузбасские практики социально-экономического развития будут тиражироваться в других регионах

Минэкономразвития России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) при участии федеральных органов исполнительной власти и комиссий Госсовета России рекомендовали к массовому тиражированию в регионах 82 практики, размещенные на платформе АСИ «Смартека».

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков отметил, что практики направлены на создание комфортной городской среды для жизни, модернизацию и цифровизацию городских транспортных систем, развитие агропромышленного комплекса и инновационных подходов в образовании, оптимизацию системы государственного управления, а также на поддержку семей с детьми и пенсионеров, мониторинг состояния здоровья и профилактику заболеваний. Дмитрий Вахруков уточнил, что задача глав субъектов РФ - выбрать из указанного перечня те практики, которые подходят для внедрения в их регионе.

Всего на платформе АСИ «Смартека» представлено 37 кузбасских практик. Так, представлены программа развития предпринимательских навыков, которая поможет начать свое дело или развить существующий бизнес, проект вовлечения школьников в решение экологических задач «Экологический патруль», развитие объединенных экспертных команд в интересах кадрового партнерства колледжей и бизнеса, внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проект привлечения школьников и студентов к решению задач социально-экономического развития региона и другие.

В дальнейшем часть из этих решений после дополнительной проработки может быть включена в государственные программы и национальные проекты. Соответствующее поручение дал Президент России в декабре 2021 года на наблюдательном совете Агентства.