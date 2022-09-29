Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 12:49

Спящий кузбасский студент стал популярен благодаря снимку ректора

Источник:kp.ru

В соцсетях стало распространяться фото, на котором запечатлен спящий студент.

Фото примечательно тем, что его сделал ректор вуза. В пресс-службе университета интересуются личностью сони, потому что «героев нужно знать в лицо».

- Кого можно встретить в вузе в 7 утра? Правильно - ранних пташек, прикорнувших на диванчике. Кстати, на часах 8.15, а парень до сих пор сладко спит, - сказано в посте в социальной сети.

Стоит отметить, что у многих учебный день начинается не с первой пары, а позже, так что возможно, студент во время своего сна ничего и не пропустил.