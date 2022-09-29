Спящий кузбасский студент стал популярен благодаря снимку ректора

В соцсетях стало распространяться фото, на котором запечатлен спящий студент.

Фото примечательно тем, что его сделал ректор вуза. В пресс-службе университета интересуются личностью сони, потому что «героев нужно знать в лицо».

- Кого можно встретить в вузе в 7 утра? Правильно - ранних пташек, прикорнувших на диванчике. Кстати, на часах 8.15, а парень до сих пор сладко спит, - сказано в посте в социальной сети.

Стоит отметить, что у многих учебный день начинается не с первой пары, а позже, так что возможно, студент во время своего сна ничего и не пропустил.