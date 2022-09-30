Фото: администрация г. Кемерово

На Красноармейском мосту в Кемерове начали высаживать деревья - здесь появится более 80 лип. Об этом сообщил и.о. главы города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

По его словам, пока погода не позволяет активно заниматься укладкой асфальта на мосту. Работы ведутся, но только в периоды, когда нет дождя и снега. При этом параллельно идет озеленение: на мосту вдоль проезжей части высаживают липы (сразу побольше размером, с комом земли). Кроме этого, здесь появится кустарник в виде живой изгороди.

- Впереди еще будут теплые дни, поэтому задача по скорейшему открытию моста несомненно будет выполнена, - отметил Дмитрий Анисимов.

Напомним, что Красноармейский мост был закрыт на реконструкцию в конце июля. Власти пообещали открыть по нему движение в октябре.