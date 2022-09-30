Власти Кузбасса рассказали, как мобилизованным получить единовременную выплату

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В Кузбассе в региональный закон о поддержке участников СВО были внесены изменения. В администрации правительства Кузбасса рассказали, какие документы нужно предоставить мобилизованным, чтобы получить единовременную выплату.

Согласно постановлению, все мобилизованные с 21 сентября кузбассовцы получат по 200 тысяч рублей. Такая же сумма полагается тем, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО после 16 сентября.

Для получения средств необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, заявление на получение выплаты (образец есть в постановлении), данные о счете, куда поступят деньги.

- От имени военнослужащего документы также могут представляться лицом, уполномоченным им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ. Правительство и военный комиссариат региона обеспечат доставку документов тех военнослужащих, которые сейчас уже находятся в учебных центрах, всеми возможными способами, - сообщил официальный телеграм-канал губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.