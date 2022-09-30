До конца года все автобусы в Кемерове оснастят системами видеонаблюдения

Фото: администрация г. Кемерово

До конца года весь автобусный парк «Кемеровской транспортной компании» - а это 257 машин - будет оснащен системами видеонаблюдения. Об этом сообщил и.о. главы города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Специалисты монтируют в транспорте камеры отечественного производства - надежные и защищенные от вандалов. Видеосъемка выполняется с разных ракурсов, поэтому «слепые зоны» в автобусах отсутствуют.

И.о. главы города пояснил, что системы устанавливаются для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров в салоне и контролировать действия водителей. При этом изображение не только записывается, но и выводится в режиме онлайн на монитор в кабине водителя. Поэтому он может следить за тем, все ли пассажиры оплачивают проезд, а также видеть на экране опаздывающих. Также видео может пригодиться при разборе возможных конфликтных ситуаций - камера в кабине водителя записывает и звук.