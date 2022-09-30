В Кузбассе выявили более 20 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе фиксируется небольшое снижение заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на неделе с 19 по 25 сентября ОРВИ были зарегистрированы у 20,2 тысячи кузбассовцев (неделей ранее было 22,6 тысячи заболевших). При этом уровень заболеваемости все еще выше эпидемического порога - на 16,7%.

В рамках мониторинга вирусов был исследован клинический материал от 73 больных ОРВИ. Во всех случая заболевания обусловлены негриппозными вирусами.