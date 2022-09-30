В Кузбассе фельдшер отсудила у двух организаций 360 тысяч рублей за ДТП

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В Кузбассе судебные приставы взыскали с двух организаций компенсацию морального вреда в пользу новокузнечанки, которая пострадала в результате несчастного случая. Об этом рассказали в ГУФССП России по Кемеровской области.

Женщина работала на предприятии фельдшером. После окончания рабочей смены она вместе с другими сотрудниками возвращалась домой на вахтовом автобусе. По пути с промплощадки водитель не справился с управлением и врезался в грузовик, который ехал впереди. В результате женщина получила серьезные травмы. Более десяти месяцев она пробыла на больничном, ей сделали несколько операций.

Женщина обратилась в суд с иском о возмещении компенсации морального вреда с предприятия и компании-перевозчика, и ее требования были удовлетворены.

Судебный пристав вынес постановление об обращении на средства должников-организаций в банке и постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. После этого компенсация морального вреда была взыскана в полном объеме.