В Кузбассе поезд сошел с рельсов: прокуратура начала проверку

Сегодня рано утром в Калтанском городском округе локомотив сошел с рельсов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Инцидент произошел около 5.00 на железнодорожной станции Малиновка. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Однако произошла задержка в движении двух пригородных поездов.
Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента.