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Происшествия30 сентября 2022 3:32

В Кузбассе поезд сошел с рельсов: прокуратура начала проверку

Анастасия СЕРГЕЕВА

Сегодня рано утром в Калтанском городском округе локомотив сошел с рельсов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Инцидент произошел около 5.00 на железнодорожной станции Малиновка. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Однако произошла задержка в движении двух пригородных поездов.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента.