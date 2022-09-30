В Кузбассе поезд сошел с рельсов: прокуратура начала проверку

Сегодня рано утром в Калтанском городском округе локомотив сошел с рельсов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Инцидент произошел около 5.00 на железнодорожной станции Малиновка. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Однако произошла задержка в движении двух пригородных поездов.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента.