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Общество30 сентября 2022 4:55

За сутки в Кузбассе выявили 600 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 203 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 600 новых случаев коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 600 новых случаев коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 600 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 671 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 203 676 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 195 637 выздоровели, 2 652 скончались, 5 387 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.