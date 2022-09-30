Кузбассовцы могут выбрать самого креативного учителя

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Жители Кузбасса могут выбрать самого креативного учителя. Проголосовать за полуфиналистов телешоу «Классная тема!» можно до 1 октября в соцсети «ВКонтакте» с помощью специального чат-бота. Его разработала компания «Диалог». Всего представлено семь номинаций.

В проекте участвуют 35 учителей из разных регионов России, а также из ДНР и ЛНР. Все они подготовили видеоролики с авторскими методиками и оригинальной подачей своего предмета.

Учениками в гранд-шоу на телеканале «Россия 1» станут не только зрители в зале и телезрители, но и гости студии, среди которых - известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино. Победитель получит приз - авторскую программу на телевидении.