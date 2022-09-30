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Происшествия30 сентября 2022 5:46

Жителю Кузбасса дали реальный срок за уклонение от административного надзора

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Топках мужчину приговорили к реальному лишению свободы за уклонение от административного надзора. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

После освобождения из тюрьмы в отношении мужчины судом был установлен административный надзор. Однако в мае этого года горожанин оставил место жительства, не сообщив об этом в компетентные органы. Тем самым мужчина нарушил требования федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Суд признал жителя Топок виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.