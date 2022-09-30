В Кузбассе врачи спасли мужчину с редким заболеванием

Фото: Минздрав Кузбасса.

Врачи Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева спасли мужчину с редким диагнозом. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Молодой мужчина поступил в больницу с жалобами на резкие боли в животе. В урологическом отделении ему провели дополнительное обследование, которое позволило поставить диагноз «дивертикул мочевого пузыря». У мужчины буквально появился второй мочевой пузырь, поэтому у него возникали проблемы при мочеиспускании и развивались инфекционно-воспалительные процессы.

Чтобы не дожидаться, когда болезнь спровоцирует в организме другие проблемы, врачи приняли решение прооперировать мужчину. Медики урологического отделения удалили новообразование через небольшие проколы. Уже через пять дней пациента выписали домой. Через месяц он сможет вернутся к жизни без ограничений.