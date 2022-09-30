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Общество30 сентября 2022 6:24

В Кемерове из-за ремонтных работ временно изменят движение автобусов

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове связи с реконструкцией теплотрассы на проспекте Молодежном будет изменено движение автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ремонтные работы будут проводиться с 20.00 пятницы, 30 сентября, до 6.00 понедельника, 3 октября. В этот период автобусы №№ 2, 4т и 30т поедут по маршруту: проспект Молодежный, улица Двужильного, улица Тухачевского, рынок Дружба в прямом и обратном направлении. Автобус № 36: проспект Молодежный, улица Двужильного, улица Плодопитомник в прямом и обратном направлении.