Кузбасовец получил условный срок за рукоприкладство в отношении полицейского

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В Кузбассе вынесен приговор жителю Юрги, который ударил сотрудника полиции. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В мае мужчина с братом и приятелем устроили вечеринку у себя в квартире. Соседи попросили их сделать музыку тише, но молодые люди продолжали шуметь. Тогда жильцы вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов приехали как раз в тот момент, когда братья вышли в подъезд драться между собой. Заметив сотрудников полиции, они заявили, что разберутся сами. Однако на предложение разойтись один из них ответил отказом, затем ударил кулаком представителя власти. Дебошира задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти).

Суд назначил молодому человеку три года лишения свободы условно.