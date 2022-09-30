В Кузбассе завершено сезонное благоустройство общественных и дворовых территорий

Фото: АПК.

Во всех муниципалитетах Кузбасса завершено сезонное благоустройство общественных и дворовых территорий. Об этом сообщает администрация правительства региона.

В этом году удалось обновить 309 дворов и 75 общественных пространств (парков, скверов, пешеходных зон), общая сумма выделенных средств из бюджетов всех уровней составила 1 млрд 146 млн рублей в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что ежегодно благоустраивают территории Кузбасса, чтобы людям было удобно и безопасно проживать на своей малой родине