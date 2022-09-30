Фото: АПК.

Кузбасские технологические проекты в сфере металлургии и IT получат федеральную поддержку. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Итоги нескольких конкурсов по программе «Старт» подвел Фонд содействия инновациям. Это программа грантовой поддержки перспективных технологических разработок, находящихся на начальной стадии развития, но имеющих значительный потенциал.

Так, предприниматель из Новокузнецка Олеся Дегтяренко победила в конкурсе «Старт-1 Цифровые технологии». Эксперты Фонда дали высокую оценку программного продукта для управления складом с применением технологий дополненной реальности (AR).

Также одним из победителей стала преподаватель СибГИУ Дарья Фейлер в направлении «Новые материалы и химические технологии» с проектом по разработке химических и компонентных составов теплоизолирующих смесей для металлургической промышленности.

Подробности о программе «Старт» и других программах Фонда содействия инновациям можно в региональном представительстве Фонда Кузбасском технопарке, тел. 8 (3842) 77-88-99.