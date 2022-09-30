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Общество30 сентября 2022 9:01

В Кузбассе еще на месяц продлили коронавирусные ограничения

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе продлили ограничительные мероприятия по коронавирусу. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».

В документе сказано, что учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Кузбасса продлевается действие режима «Повышенная готовность». Он будет действовать до 31 октября 2022 года.

Напомним, что в сентябре в регионе наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом. За последние сутки было выявлено 600 новых случаев COVID-19.