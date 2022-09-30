В ГИБДД Кузбасса предупредили автомобилистов об ухудшении погодных условий

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса призвали автомобилистов и пешеходов быть внимательнее на дорогах в связи с ухудшением погоды. Напомним, что в ближайшие дни в регионе ожидается похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега.

В условиях плохой видимости водителям следует выбирать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Надо помнить, что на скользкой и заснеженной дороге снижается сцепление колес с покрытием проезжей части. Стоит избегать резких маневров.

Пешеходам нужно переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах. Перед тем, как выйти на проезжую часть, необходимо убедиться, что машины остановились. В темное время суток следует использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее для водителей.