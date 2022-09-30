Фото: АПК.

Четвертая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Проводы мобилизованных жителей Кузбасса прошли у мемориального комплекса Героям-сибирякам. По поручению главы региона Сергея Цивилева первый заместитель губернатора - председатель правительства Кузбасса Илья Середюк принял участие в торжественном построении. Он передал напутственные слова губернатора бойцам. Власти региона сопровождают всех призванных из региона военнослужащих в рамках частичной мобилизации.

Всем бойцам и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка. По решению главы Кузбасса, в региональный закон внесены изменения, согласно которым, каждый военнослужащий получит по 200 тысяч рублей не через четыре месяца пребывания в зоне СВО, как было прописано ранее, а сразу после призыва. Деньги будут поступать на счет, который укажет человек. Это сделано для того, чтобы семьи военнослужащих имели дополнительную финансовую поддержку.

По вопросам получения выплат можно обратиться в региональный штаб по телефону 8 (384) 58 11 46 с 09.00 до 19.00. Без выходных.

Также в регионе работает горячая линия на базе Службы «122». Специалисты единого колл-центра отвечают на вопросы, касающиеся частичной мобилизации граждан.