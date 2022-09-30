Фото: Евгений Реутов.

Кузбасские специалисты стали призерами Всероссийского интеллектуального турнира «Труд-Знания-Безопасность». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, в интеллектуальной борьбе специалистов из Магнитогорска, Ярославля, Мурманска, Иркутска, Волжска и Волгоградской области обошли кемеровчанки Ирина Пономарева (специалист по охране труда Кузбасской областной клинической больницы имени им. С.В. Беляева) и Юлия Сергеева (ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности Кедровского угольного разреза).

Всего в интеллектуальном турнире «Труд-Знания-Безопасность» в 2022 году участвовали 3,3 тысячи специалистов в сфере охраны труда из 80 регионов России.