Более пяти тысяч человек приняли участие в Международном форуме «Россия - спортивная держава» в Кузбассе

Фото: АПК.

В Кузбассе завершается Десятый юбилейный Международный форум «Россия - спортивная держава». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Основные мероприятия проходили на площадках в Кемерове, Белове, Новокузнецке, Шерегеше, Прокопьевском муниципальном округе. Программа была максимально насыщенной и разносторонней.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что форум в Кузбассе стал продуктивным и полезным для всех участников. В регион приехало пять тысяч участников из России и зарубежных стран, чтобы обсудить самые актуальные вопросы развития мирового спорта и найти пути решения глобальных вызовов.